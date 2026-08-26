Соцфонд ускорил назначение услуг и ежемесячных выплат — сроки сократили до одного дня

Оптимизация процессов в Соцфонде позволила ускорить назначение ежемесячной выплаты и соцуслуг. Теперь льготники получают решения быстрее, а заявления о замене услуг на деньги рассматриваются за один день.

Социальный фонд рассказал о значительном ускорении процессов, связанных с назначением и переоформлением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), а также распоряжением набором социальных услуг. Средний срок назначения ЕДВ сократился почти на 10%, переоформление стало быстрее на 15%. Заявления о выборе формы предоставления социальных услуг теперь рассматриваются за один день.

«Системная работа Соцфонда по оптимизации внутренних процессов позволяет совершенствовать качество предоставляемых услуг. Упрощение процедур и ускорение выплат при таком подходе работают на реальную помощь в тот момент, когда она нужнее всего. Особенно, когда речь идет о людях с инвалидностью, ветеранах и семьях, пользующихся правом на льготы», — сказал председатель СФР Сергей Чирков.

ЕДВ назначается людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, Героям России и Героям Труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим категориям. Вместе с выплатой автоматически предоставляется набор социальных услуг: путевка в санаторий, бесплатный проезд на электричках, лекарства и медизделия. Неиспользуемые услуги можно заменить на денежную компенсацию — срок рассмотрения такого заявления также сокращен до одного дня.

Для людей с инвалидностью назначение ЕДВ и соцуслуг происходит автоматически — после поступления данных из бюро медико‑социальной экспертизы. Обновление стандартов обслуживания позволило ускорить предоставление услуг и для других льготников.

Индекс удовлетворенности россиян по этим направлениям составляет 4,9 балла из 5. Услуги Соцфонда получили наивысшую оценку «А+» в рамках проекта «Государство для людей».