Налоговики подсказали, как законно обойти платформенный лимит в 60 часов

ФНС напомнила о переквалификации договоров с самозанятыми на платформах с 1 октября 2026 года

Самозанятые, которые выполняют заказы через агрегаторы и маркетплейсы, должны учитывать новые правила с 1 октября 2026 года.

Постановление правительства от 19.06.2026 № 760 вводит лимит на время работы с одним заказчиком, чтобы пресекать случаи, когда за гражданско‑правовыми отношениями фактически скрывают трудовые.

«Систематической занятостью будут считать работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение 6 месяцев подряд. Важный нюанс: если хотя бы в одном месяце сотрудник отработаете меньше 60 часов, отсчет шестимесячного периода обнулится», — сообщает региональное УФНС.

Если лимит превысили, платформа обязана приостановить выдачу и прием заказов в конкретной паре «этот заказчик — этот исполнитель». Самозанятого при этом сможет брать заказы у других клиентов через ту же платформу.

Новые правила не касаются:

заказов, где не ведется почасовой учёт;

прямых договоров с заказчиками без участия платформы. То есть часть работы можно согласовывать напрямую, такие часы не будут учитываться в «платформенном» лимите.

Ограничения касаются тех отраслей, где чаще всего фиксируют подмену трудовых отношений. Налоговики рекомендуют следить за часами работ в таких отраслях:

строительство (в том числе специализированные работы);

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

оптовая и розничная торговля (кроме торговли авто и мотоциклами);

обслуживание зданий и территорий, производство и доставка еды;

операции с недвижимостью;

образование;

IT, разработка ПО, ИТ‑услуги и консультации;

подбор персонала;

реклама и исследования рынка;

сухопутный и трубопроводный транспорт;

спорт, отдых и развлечения.

С 1 октября 2026 года нормы начнут применять к площадкам из предварительного перечня Минэкономразвития.

Штрафы для самозанятых не предусмотрены, но, если налоговики посчитают, что отношения с самозанятым исполнителем имеют признаки трудовых, у заказчика возникают налоговые и административные риски. Отношения с могут быть переквалифицированы в трудовые, заказчику доначислят НДФЛ и страховые взносы и оштрафуют.

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