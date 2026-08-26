Потери товаров Ozon после атак на склады оценили более чем в 100 млрд рублей

Стоимость потерянных товаров Ozon может достигать 107 млрд рублей. Еще до 62,5 млрд рублей может потребоваться на восстановление складской инфраструктуры.

Потери товаров Ozon из-за атак на складские объекты оцениваются в 88,5–107 млрд рублей, рассказал аналитик Data Insight Сергей Семко. Стоимость пострадавших складов он оценивает еще в 30–62,5 млрд рублей.

«В товарах мы оцениваем потери от 88,5 млрд до 107 млрд руб. Это только товар. И склад, два варианта — от 30 млрд до 62,5 млрд руб.», — сказал Семко в эфире Радио РБК.

Значительно выше аналитик оценил возможный ущерб Wildberries. По его расчетам, стоимость пострадавших товаров маркетплейса составляет от 517 млрд до 580 млрд рублей, а строительство новых складов может потребовать еще от 186 млрд до 344 млрд рублей.

Одним из основных вопросов после атак станет возвращение селлеров на маркетплейсы и поддержка пострадавших предпринимателей, считает Семко.

В последние дни атакам подверглись сразу несколько объектов складской инфраструктуры Ozon. В ночь на 22 августа был поврежден склад в Самарской области, 23 августа обломки беспилотников упали на логистический центр в Оренбургской области. В ночь на 24 августа атакам подверглись объекты компании в Краснодаре и Махачкале.