Письмо Минфина: считается ли скидка к штрафу экономической выгодой для налога на прибыль

Скидка при уплате штрафа не образует доход, налог платить не нужно.

Минфин ответил, считается ли скидка к административному штрафу экономической выгодой в целях налога на прибыль.

В письме от 10.08.2026 № 03-03-06/1/68935 ведомство напомнило, что, согласно ст. 270 НК, расходы в виде уплаты административного штрафа не учитываются в целях налогообложения прибыли.

Доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки.

Скидка при уплате административного штрафа предусмотрена законодательством для неопределенного круга лиц и применяется ко всем нарушителям на равных условиях, то есть представляет собой законное основание для уменьшения размера штрафа, а не безвозмездную экономическую выгоду налогоплательщика, разъяснило ведомство

Таким образом, скидка при уплате штрафа не образует налогооблагаемого внереализационного дохода.

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