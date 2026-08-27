Расходы продавцов на Ozon выросли до 47,8% от цены товара

За год средняя нагрузка на селлеров Ozon увеличилась на 29,2 процентного пункта. Рентабельность продавцов на маркетплейсах сократилась втрое — с 15% до 5%.

Средний размер комиссии и стоимость логистики для продавцов Ozon во втором квартале 2026 года достигли 47,8% базовой цены товара. На Wildberries нагрузка выросла на 10,8 п. п., до 42,7%, а на «Яндекс Маркете» — на 15,2 п. п., до 40,1%.

В RWB, которая управляет Wildberries, отметили, что комиссии меняются по-разному для отдельных категорий и в некоторых случаях могут снижаться. «Яндекс Маркет» проводит эксперимент с подпиской на сниженную комиссию, но не раскрывает планы по дальнейшему изменению ставок. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию представителей электронной торговли.

По оценке сервиса Market Papa, средняя рентабельность селлеров за год упала с 15% до 5%, а в отдельных категориях продавцы работают в убыток. Цены в некоторых товарных категориях за тот же период выросли на 5-10%.

«Один и тот же товар сегодня может стоить дешевле на сайте продавца или в традиционной рознице», — сказал гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

На конец июня 2026 года на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете» работали 1,1-1,2 млн активных селлеров — на 6,3-14,1% меньше, чем годом ранее. МАРМП ожидает, что совокупная нагрузка на продавцов в ближайшие 12 месяцев увеличится еще на 15-25% к текущему уровню.