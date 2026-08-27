Роструд ответил, должен ли новый сотрудник проходить обучение по ОТ, если обучился недавно

Нового сотрудника нужно заново обучить первой помощи, даже если он прошел курс полгода назад

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: в школу устраивается на работу педагог, который в другой школе работал на той же должности. Он отказывается проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, так как уже проходил такое обучение полгода назад на предыдущем месте работы.

Специалист по охране труда ссылается на п. 62 Постановления № 2464, но работник говорит, что это то же самое обучение в том же самом учебном центре. Как поступать в такой ситуации, спрашивает пользователь.

«Работник неправ. Если работник продолжит отказываться от прохождения обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, которое является частью обучения по охране труда, то работодатель вправе будет не допускать его до работы до тех пор, пока работник не пройдет обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», — ответил Роструд.

Это предусмотрено ст. 76 ТК – работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда на весь период времени до устранения обстоятельств, которые стали основанием для отстранения от работы.