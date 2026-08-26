Логистический центр Wildberries в Котовске полностью сгорел после атаки БПЛА

После ночной атаки на Тамбовскую область пожар на складе Wildberries в Котовске распространился на 100 тыс. кв. м. Пострадали два человека, погибших нет.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что за ночь над регионом сбили 16 беспилотников. Три дрона ударили по зданию логистического центра Wildberries, после чего склад полностью сгорел.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь: у 19-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. По словам губернатора, своевременная эвакуация помогла избежать жертв и большого числа пострадавших.

«Сегодня проведу отдельное совещание по дальнейшему трудоустройству всех, кто работал на складе Wildberries. Люди не должны остаться без работы», — заявил Евгений Первышов.

Площадь пожара сначала оценивали в 40 тыс. кв. м, затем она увеличилась до 100 тыс. кв. м. Глава Котовска Алексей Плахотников рекомендовал жителям не выходить из дома, держать закрытыми окна и балконы и пользоваться доставкой продуктов из-за угарного газа и продуктов горения.

Предыдущая атака на этот склад произошла 18 июля 2026 года. Тогда погибли семь сотрудников Wildberries, еще 25 человек пострадали; Минобороны сообщало о 16 сбитых над Тамбовской областью беспилотниках.