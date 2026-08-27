Пассивный доход становится главной финансовой целью россиян в 2026 году

Почти каждый второй россиянин инвестирует или намерен начать это делать. 48% респондентов пока не вкладывают средства, однако 36% планируют начать инвестировать в ближайшее время. Об этом сказано в исследовании Банки.ру и hh.ru, результаты есть в распоряжении «Клерка.

Инвестиционная активность напрямую зависит от уровня дохода. Среди россиян с заработком до 70 тыс. рублей инвестируют лишь 10%. В группе с доходом 71-100 тыс. рублей доля растет до 18%, при заработке 101-150 тыс. рублей — до 20%. Наиболее заметный рост интереса фиксируется при доходах выше 150 тыс. рублей: в диапазоне 151-250 тыс. рублей инвестируют 32%, при доходах 251-350 тыс. рублей — 35%, а среди тех, кто получает свыше 351 тыс. рублей, показатель достигает 42%.

«Большинство инвесторов направляют на вложения до 20% заработка, что подтверждает тренд на “бережное” формирование портфеля: люди чаще начинают с комфортных сумм и увеличивают их по мере роста уверенности и дохода. Мы также наблюдаем рост спроса на более понятные инструменты инвестирования, которые как правило менее рискованны. Поэтому ключевой сдвиг заключается не столько в стремлении получить максимальную доходность, сколько в более осознанном отношении к своим деньгам», — сказала директор по развитию финансовых продуктов Банки.ру Кристина Хачикян.

Различия заметны и между профессиональными сферами. Чаще всего инвестируют специалисты финансового сектора — 36%, энергетики и нефтегаза — 35%, ИТ и телекома — 30%. В строительстве и недвижимости доля составляет 21%, в транспорте и производстве — по 18%. В торговле инвестируют 16%, а в образовании и науке — всего 7%.

Главными целями инвестирования остаются создание пассивного дохода (52%), увеличение капитала (48%), защита от инфляции (33%) и формирование финансового резерва (28%). Приоритеты различаются в зависимости от дохода и сферы деятельности: например, в производстве и транспорте большинство стремится к пассивному доходу, а в HoReCa 63% инвестируют ради формирования финансовой подушки на пенсию или на случай кризиса.