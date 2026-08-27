ИП на ПСН меняет адрес и увольняет сотрудника: как получить патент взамен старого по правилам 2026 года

Подать заявление на новый патент нужно не позднее чем за 10 дней до начала работы по новому адресу.

У предпринимателя были открыты патенты по розничной торговле и ремонту автотранспорта с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Но с 1 сентября автосервис переезжает на другой адрес, а розничной торговли не будет. Кроме того, с этой же даты уволят единственного работника.

Менять старый патент или открывать новый – поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Нужно подать заявление на новый патент (форма 26.5-1). С 2026 года подачу заявления в произвольной форме отменили.

Оксана Мочалкина «Сделать это нужно не позднее чем за 10 дней до начала работы по новому адресу. Раз переезд с 1 сентября, заявление нужно подать до 22 августа включительно.»

В заявлении пишут новый адрес ведения деятельности и срок действия — с 1 сентября по 30 сентября 2026 (до конца того периода, на который был открыт старый патент).

С 1 января 2026 года порядок перерасчета закреплен в п. 2 ст. 346.45 НК: налог пересчитывается с даты начала действия старого патента до дня, предшествующего дате начала нового.

Как это сделать через ЛК ИП (если есть ЭП):

войти в Личный кабинет ИП;

раздел «Жизненные ситуации» → «Сменить/уточнить систему налогообложения»;

выбрать «ПСН» → «Заявление на получение патента»;

заполнить форму 26.5-1 (новый патент на ремонт): код налоговой, вид деятельности, новый адрес, срок с 1 сентября по 30 сентября, код «2» — взамен ранее выданного;

нажать «Подписать и отправить».

Перерасчет старого патента налоговая сделает автоматически — отдельное заявление не нужно.

Для закрытия патента по розничной торговле аналогично отправляют форму 26.5-4.

Если при этом меняются показатели – стало меньше работников – это тот случай, когда выдается патент взамен ранее выданного (код «2»). В форме 26.5-1 указывают:

средняя численность — 0 человек;

дату уменьшения показателя — 1 сентября 2026 (дата увольнения / прекращения трудового договора);

Налоговая пересчитает старый патент (июль–август) исходя из 1 работника, а новый (сентябрь) будет рассчитан исходя из 0 работников — сумма будет меньше.

При этом налог можно будет уменьшить до нуля, так как ограничение по взносам в 50% перестанет действовать.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.