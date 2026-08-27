Роструд уточнил правила расчета выплат при командировке в новые регионы

За работу в выходной в ДНР не заплатят в четырехкратном размере.

Онлайнинспекцию спросили – как оплачивается работа в выходные дни работникам, командированным в ДНР для восстановления инфраструктуры, — в двойном или четырехкратном размере.

«В двойном, так как оплата за работу в выходные дни производится не по средней заработной плате (как командировка), а не менее чем в двойном размере исходя из системы оплаты, установленной для работника (оклад, тарифная ставка)», — пояснил Роструд.

То есть, нужно руководствоваться положениями ст. 153 ТК.

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