Верховный суд: приостановление решения ФНС не отменяет уже уплаченный налог

Обеспечительные меры не имеют обратной силы и не отменяют ранее уплаченные суммы налога. Уже исполненные обязательства не пересматриваются автоматически, даже если суд временно приостанавливает действие решения ФНС.

Верховный Суд рассмотрел спор о том, как действуют обеспечительные меры при оспаривании решения налоговой. Суд указал, что приостановление действия спорного акта ФНС не затрагивает суммы, которые налогоплательщик уже перечислил в бюджет до момента принятия обеспечительных мер.

Обеспечительные меры направлены на предотвращение дальнейшего взыскания и защиту налогоплательщика от негативных последствий исполнения спорного решения. Однако они не имеют обратной силы и не могут автоматически отменять или возвращать ранее уплаченные суммы. Об этом сказано в Решении Верховного Суда от 23.04.2026 № АКПИ26-138.

Налогоплательщик вправе требовать возврата излишне уплаченного налога только в рамках отдельной процедуры, предусмотренной Налоговым кодексом, а не через механизм обеспечительных мер. Приостановление решения ФНС не является основанием для пересмотра уже исполненных обязательств.

Правовая позиция ВСЮ важна для бизнеса: компании, которые оспаривают решения налоговых органов, должны учитывать, что уплаченные суммы не блокируются и не возвращаются автоматически, даже если суд временно приостанавливает действие спорного акта.