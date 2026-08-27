Минпромторг предложил распространить национальный режим на работы и услуги в промышленности

26 августа 2026 года глава Минпромторга Антон Алиханов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что ведомство фиксирует затухание спроса в ряде секторов при наличии профицитных мощностей.

Для решения этой проблемы министерство предлагает применять нацрежим не только к товарам, но и к работам и услугам, чтобы при их оказании использовался российский продукт.

«Мы предлагаем распространить национальный режим в государственных закупках и закупках госкомпаний не только на конечные товары, когда приобретается что-то материальное, но и на работы и услуги, чтобы при их оказании в том числе использовался российский продукт», — заявил Алиханов.

Сейчас Минпромторг обсуждает этот вопрос с Минфином и Минэкономразвития. По итогам консультаций министерство может подготовить соответствующие поправки в законодательство.