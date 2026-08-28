Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Накопительный счет
Читать 2 мин
Эксклюзив

Повышенные проценты по вкладу за покупки — это не бесплатная прибавка к ставке, а бартер

Эксперт рассказал о выгодах и подводных камнях накопительного счета.

613 просмотров43 открытия

Россияне переводят деньги со срочных банковских депозитов на накопительные счета, чтобы иметь быстрый доступ к своим деньгам.

Не стоит считать это признаком недоверия к банковской системе, считает Член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», к.э.н, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров.

Скорее, это нормальная реакция вкладчиков на изменение экономической ситуации и процентных ставок. Когда человек понимает, что высокая ставка по вкладу покупается ценой потери ликвидности, он оценивает не только номинальный процент, но и цену доступа к собственным деньгам.

У депозита и накопительного счета разные экономические функции, пояснил эксперт.

Срочный вклад – это инструмент получения максимальной гарантированной доходности на определенный период.

Накопительный счет – инструмент управления ликвидностью. Сравнивать их только по процентной ставке неправильно.

Риск для банковской системы возникает не от самого факта перевода денег с вкладов на накопительные счета. Гораздо опаснее другое – если население одновременно начнет массово выводить деньги из банковской системы вообще, переводя их в наличные, иностранную валюту, ценные бумаги или другие активы.

Ликвидность банковской системы и ликвидность отдельного вкладчика – не одно и то же. Человеку нужна возможность быстро получить свои деньги именно потому, что банк должен быть способен обслуживать такие требования. Поэтому определенный рост доли средств на счетах до востребования сам по себе – не катастрофа. Но накопительный счет имеет принципиальный недостаток: банк может изменить ставку в одностороннем порядке

К рекламной ставке по накопительному счету Гафуров рекомендует относиться настороженно, смотреть не только на «до 20%», но и на то, на какой остаток распространяется повышенная ставка, сколько месяцев она действует, какие существуют требования к обороту по карте и какова базовая ставка после окончания промопериода.

Защита простая: не держать всю финансовую подушку в одном продукте и не путать временную рекламную ставку с гарантированной доходностью.

Требование совершать покупки по карте ради повышенного процента с экономической точки зрения – это не «бесплатная прибавка к ставке», а бартер. Нужно считать не размер процента, а абсолютную выгоду.

Если для получения повышенной ставки человек вынужден дополнительно тратить 20 тысяч рублей в месяц, а без этого получал бы, условно, на несколько сотен рублей меньше процентов, никакой экономии здесь нет. Если он и так тратил бы эти деньги на необходимые покупки – тогда все нормально. Но специально покупать ненужные вещи ради повышения ставки — экономический абсурд.

У накопительного счета ликвидность практически абсолютная, но процентный риск лежит на вкладчике. Банк может снизить ставку – и доходность изменится.

Лучше исходить из простого принципа: на счете должна находиться сумма, которая может понадобиться в ближайшее время, а на срочном вкладе – та часть финансовой подушки, отсутствие которой в течение срока вклада не создаст проблем.

Условно, если финансовая подушка семьи составляет шесть месяцев текущих расходов, то сумму на два-три месяца расходов разумно держать максимально ликвидно, а остальную часть – распределять между срочными вкладами и другими консервативными инструментами.

Не стоит пытаться любой ценой запереть максимум денег на депозите ради лишнего процентного пункта, подчеркнул эксперт.

Автор

Игорь Вахромов

Шум как повод для иска на миллион. Как суды защищают собственников от соседских претензий.

Человек может искренне страдать от шума за стеной. Но его страдания — ещё не основание для того, чтобы заставить соседа выложить миллион рублей на перестройку пола. В судебной практике 2026 года теперь жесткий стандарт: без инструментальных замеров, сертифицированного оборудования и заключения аккредитованных экспертов любой негаторный иск о шуме обречён.

1
246
Дмитрий Васильев

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка