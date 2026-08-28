Повышенные проценты по вкладу за покупки — это не бесплатная прибавка к ставке, а бартер

Россияне переводят деньги со срочных банковских депозитов на накопительные счета, чтобы иметь быстрый доступ к своим деньгам.

Не стоит считать это признаком недоверия к банковской системе, считает Член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», к.э.н, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров.

Скорее, это нормальная реакция вкладчиков на изменение экономической ситуации и процентных ставок. Когда человек понимает, что высокая ставка по вкладу покупается ценой потери ликвидности, он оценивает не только номинальный процент, но и цену доступа к собственным деньгам.

У депозита и накопительного счета разные экономические функции, пояснил эксперт.

Срочный вклад – это инструмент получения максимальной гарантированной доходности на определенный период. Накопительный счет – инструмент управления ликвидностью. Сравнивать их только по процентной ставке неправильно.

Риск для банковской системы возникает не от самого факта перевода денег с вкладов на накопительные счета. Гораздо опаснее другое – если население одновременно начнет массово выводить деньги из банковской системы вообще, переводя их в наличные, иностранную валюту, ценные бумаги или другие активы.

Ликвидность банковской системы и ликвидность отдельного вкладчика – не одно и то же. Человеку нужна возможность быстро получить свои деньги именно потому, что банк должен быть способен обслуживать такие требования. Поэтому определенный рост доли средств на счетах до востребования сам по себе – не катастрофа. Но накопительный счет имеет принципиальный недостаток: банк может изменить ставку в одностороннем порядке

К рекламной ставке по накопительному счету Гафуров рекомендует относиться настороженно, смотреть не только на «до 20%», но и на то, на какой остаток распространяется повышенная ставка, сколько месяцев она действует, какие существуют требования к обороту по карте и какова базовая ставка после окончания промопериода.

Защита простая: не держать всю финансовую подушку в одном продукте и не путать временную рекламную ставку с гарантированной доходностью.

Требование совершать покупки по карте ради повышенного процента с экономической точки зрения – это не «бесплатная прибавка к ставке», а бартер. Нужно считать не размер процента, а абсолютную выгоду.

Если для получения повышенной ставки человек вынужден дополнительно тратить 20 тысяч рублей в месяц, а без этого получал бы, условно, на несколько сотен рублей меньше процентов, никакой экономии здесь нет. Если он и так тратил бы эти деньги на необходимые покупки – тогда все нормально. Но специально покупать ненужные вещи ради повышения ставки — экономический абсурд.

У накопительного счета ликвидность практически абсолютная, но процентный риск лежит на вкладчике. Банк может снизить ставку – и доходность изменится.

Лучше исходить из простого принципа: на счете должна находиться сумма, которая может понадобиться в ближайшее время, а на срочном вкладе – та часть финансовой подушки, отсутствие которой в течение срока вклада не создаст проблем.

Условно, если финансовая подушка семьи составляет шесть месяцев текущих расходов, то сумму на два-три месяца расходов разумно держать максимально ликвидно, а остальную часть – распределять между срочными вкладами и другими консервативными инструментами.

Не стоит пытаться любой ценой запереть максимум денег на депозите ради лишнего процентного пункта, подчеркнул эксперт.