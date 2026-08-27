ФНС: Слип-чек терминала не заменяет кассовый чек при расчетах с физлицами

Слип-чек терминала фиксирует банковскую операцию, но это не кассовый чек.

Налоговики разграничили понятия «платеж» и «фискальный документ».

Эквайринг — это услуга банка по приему безналичных платежей. Терминал подтверждает, что деньги с карты клиента списаны и зачислены на счет продавца.

Кассовый чек — фискальный документ, который формирует онлайн касса и передает в ФНС через оператора фискальных данных (ОФД). Он подтверждает факт расчета с покупателем и содержит обязательные реквизиты по 54-ФЗ.

Слип-чек терминала фиксирует банковскую операцию, но это не кассовый чек, подчеркнули налоговики. То есть эквайринг и касса — это два параллельных процесса, которые должны работать вместе при расчетах с физлицами.

Кассовый чек обязателен при приеме оплаты от физических лиц, в том числе:

оплата картой через терминал (торговый, мобильный);

онлайн оплата на сайте или в приложении;

перевод по QR коду через СБП;

безналичный платеж по реквизитам на расчетный счет.

Неважно, каким способом клиент перевел деньги — если расчет происходит с физлицом, нужен кассовый чек, подчеркнули налоговики.

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