МВД начнет публиковать результаты работы каждой камеры фиксации на дороге

Депутаты хотят сделать работу камер фиксации полностью прозрачной, поэтому МВД будет публиковать данные о количестве нарушений, штрафов и ДТП в зоне контроля.

26 августа 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который обязывает МВД раскрывать данные о работе каждой камеры фиксации нарушений ПДД — от количества штрафов до статистики аварийности на конкретном участке.

Законопроект предусматривает обязательное размещение данных о результатах применения каждого комплекса: числе назначенных штрафов, количестве зафиксированных нарушений по видам, а также статистике ДТП, погибших и раненых в зоне контроля.

Для стационарных и передвижных камер предлагают публиковать дату начала их применения, показатели аварийности за отчетный период и сопоставимый период до установки камеры. Для мобильных комплексов раскрытие данных об аварийности не требуется, поскольку они не имеют постоянной зоны контроля.

По данным Госавтоинспекции, в 2025 году на дорогах работало около 32,5 тыс. комплексов камер. Однако действующее законодательство не требует раскрывать результаты их работы, что ограничивает общественную оценку эффективности камер.

В пояснительной записке сказано, что размещение таких данных позволит сопоставлять основания установки камеры с фактической динамикой безопасности на участке, повысит доверие к автоматическому контролю и укрепит восприятие камер как инструмента профилактики, а не источника штрафов.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.