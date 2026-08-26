Инфляционные ожидания россиян снизились до 13,7%

В августе 2026 года инфляционные ожидания населения на год вперед снизились на 1 п. п. — с 14,7% до 13,7%. При этом ожидания бизнеса по росту отпускных цен, напротив, повысились.

Россияне в августе стали ожидать более медленного роста цен в ближайшие 12 месяцев, сообщил Банк России. Несмотря на снижение показателя до 13,7%, инфляционные ожидания остаются повышенными и находятся в диапазоне значений 2024–2025 годов.

Ожидания населения на более длительном горизонте выросли: предполагаемая инфляция на пять лет вперед достигла 12,4%. Оценка уже наблюдаемой россиянами годовой инфляции снизилась до 14,3%.

Потребительские настроения в августе улучшились прежде всего за счет более позитивных ожиданий участников опроса. Оценки текущей ситуации тоже выросли, однако индекс потребительских настроений по-прежнему существенно ниже уровней 2023–2025 годов.

Доля опрошенных, которые предпочитают сберегать свободные деньги, а не тратить их, увеличилась до 51,5%.

У предприятий динамика оказалась обратной. Ценовые ожидания бизнеса выросли за счет добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, водоснабжения и сферы услуг. В остальных отраслях ожидания снизились. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в следующие три месяца поднялся до 6,2% в пересчете на год.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция по итогам 2026 года составит 6–7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики регулятор ожидает, что с 2027 года инфляция будет находиться на целевом уровне.