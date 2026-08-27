Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России
Совокупное состояние российских миллиардерш уменьшилось за год на $6,8 млрд.
Forbes опубликовал топ-20 богатейших женщин Росси. Уже в пятый раз его возглавила основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким с капиталом $5 млрд.
На втором месте – президент компании Inteco Management Елена Батурина (состояние $1,3 млрд). На третьем месте – гендиректор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.
Четвертое место заняла дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун с состоянием в $1 млрд, пятое – председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с состоянием $950 млн.
Совокупное состояние участниц рейтинга уменьшилось за год на $6,8 млрд. Также за год число женщин-миллиардеров в рейтинге сократилось более чем в два раза, уточнил Forbes.
Комментарии1
Не удивлена ни разу. Заказала на WB карабинчики для сумки за 135 рублей, назначили дату доставки, дату переносили раза два, попробовала отказаться - оказывается эта услуга платная - сто рублей. Только после десяти дней ожидания смогла отказаться бесплатно. Селлеры, чтобы забрать свой товар, тот что остался после атаки, должны заплатить по 100 рублей за единицу товара. Если товар приготовили к отправке покупателям, но после атаки на склад, посылат стало нечего, тоже платят селлеры.