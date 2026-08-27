Татьяна Ким возглавила список богатейших женщин России

Совокупное состояние российских миллиардерш уменьшилось за год на $6,8 млрд.

Forbes опубликовал топ-20 богатейших женщин Росси. Уже в пятый раз его возглавила основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким с капиталом $5 млрд.

На втором месте – президент компании Inteco Management Елена Батурина (состояние $1,3 млрд). На третьем месте – гендиректор «БФА-Девелопмент» Людмила Коган с капиталом $1,25 млрд.

Четвертое место заняла дочь бывшего совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун с состоянием в $1 млрд, пятое – председатель стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина с состоянием $950 млн.

Совокупное состояние участниц рейтинга уменьшилось за год на $6,8 млрд. Также за год число женщин-миллиардеров в рейтинге сократилось более чем в два раза, уточнил Forbes.