Условия работы для мигрантов могут ужесточить – законопроект 2026

Предлагается отменить трудовые патенты и разрешить временный въезд иностранцам, которые уже заключили трудовые договоры.

26 августа 2026 года депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене патентов для иностранных работников.

Депутаты предлагают отказаться от патента как основания для трудовой деятельности неквалифицированных иностранцев, и перейти к системе, при которой въезд работника возможен только по заключенному с конкретным работодателем срочному трудовому договору и разрешению на работу сроком до двух лет.

Так мигрант будет привязан к конкретному предприятию, а переход в другую организацию или регион будет запрещен. За нарушение предусмотрено выдворение из страны.

Кроме того, для работодателей предлагается ввести обеспечительный платеж (депозит). Это будет гарантия со стороны работодателя, обеспечивающая выезд работника по окончании срока договора, и его обязательства по предоставлению жилья и медстраховки.

Также предлагается запретить въезд для членов семьи работника в Россию на период действия трудового договора.

Законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию и фотографирование в течение 30 дней с момента въезда иностранца.

Кроме того, предлагается запретить образовательным организациям передавать право проводить экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства иным лицам, чтобы пресечь фиктивную выдачу сертификатов.

Принятие такого закона позволит создать прозрачную и управляемую систему внешней трудовой миграции, обеспечить действительно временный характер пребывания неквалифицированных иностранных работников, защитить внутренний рынок труда от недобросовестной конкуренции, повысить уровень безопасности и снизить социальную напряженность в регионах, уверены депутаты.