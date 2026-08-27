ЦОД предлагают защитить от многомиллионных штрафов за утечки данных
На фоне резкого роста утечек персональных данных аналитики предлагают исключить дата‑центры из зоны ответственности. Ожидается, что это усилит дисциплину тех, кто реально собирает и использует данные, поскольку переложить вину на ЦОД станет невозможно.
Аналитический центр при правительстве подготовил проект дорожной карты развития рынка ЦОД, в котором предлагается освободить коммерческие дата‑центры от ответственности за утечки персональных данных. Речь идет о ЦОД, которые предоставляют клиентам только инфраструктуру — электроснабжение, охлаждение, физическую безопасность — и не имеют доступа к самим данным.
Сейчас правоприменительная практика допускает штрафы для владельцев ЦОД: до 500 млн рублей за первое нарушение и до 3% годовой выручки за повторное. Авторы инициативы считают такие риски необоснованными, поскольку операторами персональных данных являются те, кто собирает, хранит и использует сведения граждан. Об этом пишут «Известия».
Документ планируют направить на межведомственное согласование, а поправки — внести в закон «О персональных данных» уже в следующем году. В Минцифры подтвердили, что разграничение ответственности должно учитывать фактическую роль участников рынка. Если ЦОД не определяет цели и способы обработки данных, он не является оператором.
Инициатива появилась на фоне роста масштабов утечек. По оценкам специалистов, объем скомпрометированных записей в 2026 году увеличился до 70%, а каждая утечка стала «тяжелее»: злоумышленники чаще похищают целые базы — логины, телефоны, историю покупок, геолокацию. Украденные массивы используют как датасеты для обучения ИИ, что повышает ценность крупных утечек.
Снижение регуляторной неопределенности уменьшит риски для ЦОД и стоимость их услуг. В «Мегафоне» поддержали идею более четкого разграничения ответственности. Юристы отмечают, что проблема связана с отсутствием в законе определения статуса операторов дата‑центров, и изменения должны закрыть этот пробел.
По мнению участников рынка, перераспределение ответственности заставит операторов персональных данных — прежде всего госструктуры и крупный бизнес — внимательнее относиться к защите сведений. Большинство утечек происходит не из-за взломов, а из-за социальной инженерии и действий инсайдеров, поэтому исключить возможность «переложить вину» на ЦОД может повысить дисциплину.
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