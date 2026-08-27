Банки продают страховки с наценкой до 25 раз, но высокая наценка не нарушает закон

Кредитные организации продолжают продавать страховки с несоразмерными комиссиями, из-за чего страховое покрытие формируется лишь из небольшой части платежа.

Служба финансового уполномоченного рассказала, что некоторые банки продолжают взимать чрезмерно высокие комиссии при продаже страховок жизни и полисов от несчастных случаев и болезней. В отдельных случаях наценка достигает 20-25-кратного размера. При этом вернуть комиссию при отказе от полиса зачастую удается только через обращение к финуполномоченному.

В Народном фронте подтвердили — такие случаи не единичны, и заемщики продолжают сталкиваться с несоразмерными комиссиями. Основная проблема в том, что страховое покрытие рассчитывается только из суммы, которую получает страховщик. Поэтому при завышенной комиссии реальная защита оказывается минимальной, а потребительская ценность продукта — низкой. Об этом пишут «Известия».

Высокая комиссия сама по себе не нарушает закон, но банк обязан полно и достоверно информировать клиента о структуре стоимости полиса и влиянии страховки на условия кредита. Об этом рассказали в ЦБ. С 2023 года действует закон, который требует раскрывать, какая часть платежа идет на страховое покрытие. Однако на практике заемщики не всегда получают эту информацию.

Регуляторы и рынок пытаются бороться с завышенными наценками. ЦБ ввел ключевой информационный документ (КИД), где должны быть указаны основные параметры полиса, а также обязал банки показывать полную стоимость страховки. ФАС добилась права заемщиков приносить полисы сторонних страховщиков без ухудшения условий кредита — однако эта возможность используется редко.

Проблема сохраняется из‑за высокой привлекательности комиссионного дохода для банков и низкой вовлеченности клиентов, которые в момент оформления кредита сосредоточены на ставке, а не на структуре страхового продукта.

Заемщики могут вернуть деньги за страховку в течение 30 дней, когда действует «период охлаждения», а при досрочном погашении кредита полис подлежит частичному возврату.