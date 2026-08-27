Как отличить правду от вымысла: что на самом деле происходит с удаленкой, кредитами и биометрией. Выпуск № 111 подкаста «Налоговое утро»
Каждый день выходят тысячи новостей, но отнюдь не всем из них можно верить. Сегодня разбираем как раз такие слухи.
Каждую неделю появляются новости, которые звучат как пародии, но иногда самые абсурдные из них оказываются правдой. Чтобы не перепутать действия мошенников с новыми правилами, развеиваем четыре главных слуха последних дней.
Роскомнадзор не блокировал удаленку, инспекторы ГИБДД не имеют права требовать бумажный бланк европротокола, а налоговая пока не считает скидку автосалона вашим вторым доходом. Единственное, что придется сделать по-настоящему — это учесть куриц, если в вашем хозяйстве больше десяти голов.
Топ выпусков:
С 1 сентября Росфинмониторинг «подключается» к СБП и QR-кодам: почему бухгалтерам пора проверять договоры, а не паниковать
Платежка ушла, а через час прилетело требование по 115-ФЗ: как объяснять банку экономический смысл сделки
Как работает минимальная пенсия в 2026 году: разбираем систему доплат до регионального минимума
Муж, жена и налоговая: как вести общий бизнес на двух ИП и не попасть под дробление
Бензина нет, склад атаковали БПЛА: когда это форс-мажор, а когда — нет
Потеряли товар на складе маркетплейса? Пока компенсации только обсуждают
Почему СФР может не принять ЕФС-1, даже если отчет заполнен правильно
Больше 20 банковских карт не дадут: президент подписал закон.
Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!
Начать дискуссию