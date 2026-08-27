Как отличить правду от вымысла: что на самом деле происходит с удаленкой, кредитами и биометрией. Выпуск № 111 подкаста «Налоговое утро»

Каждый день выходят тысячи новостей, но отнюдь не всем из них можно верить. Сегодня разбираем как раз такие слухи.

Каждую неделю появляются новости, которые звучат как пародии, но иногда самые абсурдные из них оказываются правдой. Чтобы не перепутать действия мошенников с новыми правилами, развеиваем четыре главных слуха последних дней.

Роскомнадзор не блокировал удаленку, инспекторы ГИБДД не имеют права требовать бумажный бланк европротокола, а налоговая пока не считает скидку автосалона вашим вторым доходом. Единственное, что придется сделать по-настоящему — это учесть куриц, если в вашем хозяйстве больше десяти голов.

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