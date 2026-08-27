Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Обзоры новостей
Читать 1 мин

Как отличить правду от вымысла: что на самом деле происходит с удаленкой, кредитами и биометрией. Выпуск № 111 подкаста «Налоговое утро»

Каждый день выходят тысячи новостей, но отнюдь не всем из них можно верить. Сегодня разбираем как раз такие слухи.

395 просмотров39 открытий

Каждую неделю появляются новости, которые звучат как пародии, но иногда самые абсурдные из них оказываются правдой. Чтобы не перепутать действия мошенников с новыми правилами, развеиваем четыре главных слуха последних дней.

Роскомнадзор не блокировал удаленку, инспекторы ГИБДД не имеют права требовать бумажный бланк европротокола, а налоговая пока не считает скидку автосалона вашим вторым доходом. Единственное, что придется сделать по-настоящему — это учесть куриц, если в вашем хозяйстве больше десяти голов.

Топ выпусков:

Все выпуски подкаста можно послушать тут. Также нас можно слушать в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте, на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там много полезного!

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

Где бухгалтеру искать клиентов в 2026 году: 6 неочевидных инструментов без бюджета на рекламу

6 неочевидных способов найти клиентов бухгалтеру без рекламы: Telegram-чаты, вакансии, Google, ВКонтакте, новые компании и автоматический мониторинг заявок.

Где бухгалтеру искать клиентов в 2026 году: 6 неочевидных инструментов без бюджета на рекламу
5.7K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка