Склады Ozon в Оренбурге и Уфе попали под атаку БПЛА

Логистический центр в Оренбурге уже работает, а в Уфе второй закрыт для обследования, поставки перераспределяют между другими комплексами.

Ночью 27 августа 2026 года логистические объекты маркетплейса Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал: персонал эвакуировали сразу после получения сигнала об угрозе, возгораний не зафиксировано.

Объект в Оренбурге уже вернулся к штатной работе. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и временно закрыт — территорию необходимо тщательно обследовать. Поставки от продавцов в Уфе пока не принимаются, а грузы, которые находятся в пути, перенаправляются на другие площадки.

«Пока не принимаем в Уфе поставки от продавцов, те, что в пути — перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно», — сказано в телеграм-канале компании.

Клиенты могут оформлять заказы как обычно — обслуживание и доставка продолжают работать через резервные мощности.