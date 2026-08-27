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Экономика России
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После трех недель дефляции Росстат зафиксировал инфляцию на неделе с 18 по 24 августа 2026

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа 2026 составила 0,01%.

Рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01% после трех подряд недель дефляции. Об этом сообщил Росстат 26 августа 2026 года.

Да этого в течение трех недель подряд Росстат фиксировал дефляцию.

Так, с начала месяца потребительские цены к 24 августа опустились на 0,07%, но с начала года цены выросли на 4,68%.

По состоянию на 24 августа 2026 года инфляция в РФ снизилась до 6,08% с 6,09% – если ее считывать ее из недельной динамики (методика ЦБ), и поднялась до 6,23% с 6,13% – если  определять из среднесуточных данных за весь август 2025 года (методика Минэкономразвития).

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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