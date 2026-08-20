Росстат фиксирует дефляцию три недели подряд

За неделю с 11 по 17 августа 2026 дефляция составила 0,02%.

Снижение потребительских цен в России продолжается третью неделю подряд. Основным драйвером дефляции стало удешевление плодоовощной продукции и ряда молочных товаров, следует из отчета Росстата.

«В период с 11 по 17 августа 2026 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,98%, с начала месяца – 99,92%, с начала года – 104,67% (справочно: август 2025 г. – 99,60%, с начала года – 103,94%)», — сообщило ведомство.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю снизились на 2,1%. Стали дешевле кефир (на 0,3%), сыры (на 0,2%), сметана, творог, маргарин и чай — на 0,1%.

Ранее дефляция фиксировалась в период с 4 по 10 августа на уровне 0,06%, а с 28 июля по 3 августа — 0,02%.

По данным Центробанка, в июле 2026 года инфляция снизилась до 5,98% по сравнению с 6,02% в июне.