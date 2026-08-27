Родителям школьников дадут приоритетное право на отпуск во время каникул

Партия «Справедливая Россия» готовит законопроект, который позволит родителям учеников уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск во время осенних и весенних каникул в приоритетном порядке.

27 августа 2026 года председатель партии Сергей Миронов пояснил, что это нужно прежде всего семьям с детьми-младшеклассниками. Часто у родителей нет возможности оставить ребенка под присмотром, что создает серьезные трудности в организации быта и обеспечении безопасности детей в рабочее время.

«Родители детей школьного возраста должны иметь возможность в приоритетном порядке уходить в отпуск во время школьных осенних и весенних каникул. "Справедливая Россия" в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму такой законопроект, и в следующем созыве мы будем добиваться его принятия», — заявил Миронов.

Также он предлагает закрепить в ТК право на дополнительный оплачиваемый выходной для родителей 1 сентября и в дни вручения аттестатов после 9-го или 11-го класса.