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Экономика России
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Правительство создало подкомиссию для защиты ключевых отраслей экономики

Новая подкомиссия по устойчивости экономики будет готовить предложения по защите значимых отраслей, контролировать выполнение мероприятий и обеспечивать взаимодействие между ведомствами и бизнесом.

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Кабмин создал подкомиссию по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал об этом два постановления от 26 августа 2026 г. № 2284-р и № 1077.

Руководителем структуры будет первый вице‑премьер Денис Мантуров. Заместителями председателя стали вице‑премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Анатолий Концевой.

Новая структура сформирована в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций. Ее задача — оперативная межведомственная координация при подготовке предложений по повышению устойчивости значимых отраслей, а также контроль за реализацией намеченных мер.

Подкомиссия будет заниматься анализом текущих рисков, подготовкой решений для стабилизации работы отраслей, мониторингом исполнения поручений и обеспечением взаимодействия между федеральными органами власти, бизнесом и силовыми структурами.

Автор

КУБ2Б
Бухгалтерский аутсорсинг

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