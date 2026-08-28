Каско не покрывает ущерб от боевых БПЛА без отдельной опции

Ущерб автомобилю от боевых беспилотников чаще всего признается последствием теракта и не входит в базовое страховое покрытие каско. Для защиты от таких рисков требуется специальная опция в полисе.

Большинство стандартных полисов каско не предусматривают выплату страхового возмещения при повреждении автомобиля в результате воздействия боевых беспилотных летательных аппаратов.

Даже если в правилах страхования указано покрытие риска «Ущерб» от падения частей пилотируемых или беспилотных аппаратов, это не означает автоматическое включение боевых БПЛА в перечень страховых событий. Об этом сказано на сайте финуполномоченного.

Как отмечают страховщики, повреждения автомобиля от падения боевых беспилотников правоохранительные органы обычно квалифицируют как террористический акт, возбуждая уголовные дела по ст. 205 УК. Ущерб, возникший в результате теракта, по общему правилу относится к исключениям и не покрывается стандартными программами каско.

Чтобы застраховать автомобиль именно от таких рисков, владельцам необходимо заранее уточнять наличие соответствующей опции при покупке полиса — либо в составе стандартного продукта, либо в виде дополнительного покрытия. Без этой опции страховое возмещение за ущерб от боевых БПЛА не предусмотрено.