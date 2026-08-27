Модные тренды стали приманкой для финансовых мошенников в 2026 году

Число нелегальных проектов на финрынке снизилось, но мошенники переключились на трендовые темы — криптовалюты, дата‑центры и цифровые активы. При этом теневое кредитование выросло до 1 тыс. случаев.

Банк России за январь-июнь 2026 года выявил 2,9 тыс. проектов с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Это на 31% меньше, чем годом ранее, однако сопоставимо с предыдущим полугодием. Снижение связано прежде всего с уменьшением числа финансовых пирамид: регулятор блокирует их сайты на этапе запуска и ограничивает доступ к дублирующим ресурсам.

В этом году мошенники активнее использовали модные тренды. Среди пресеченных схем — псевдоинвестиции в криптовалюты, дата‑центры для майнинга и «собственные» цифровые активы. Организаторы принимали взносы преимущественно в криптовалюте, привлекая за полугодие более 1 млрд рублей в эквиваленте на подконтрольные криптокошельки. Об этом сказано на сайте ЦБ.

При этом количество предложений от нелегальных кредиторов выросло вдвое — до 1 тыс. случаев. Рост обусловлен повышенным спросом на дополнительное финансирование среди граждан с высокой долговой нагрузкой: банки и МФО ужесточают требования, чем пользуются нелегалы, предлагая «выгодные» условия. В статистику также включены случаи теневого кредитования под залог недвижимости, когда займы выдают граждане или ИП.

Нелегальные схемы активно используют соцсети, платформы объявлений и современные термины, маскируя риски под привлекательные легенды.