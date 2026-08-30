Юрист предупредила о риске потерять доступ к данным после отказа от SaaS-сервиса

Бизнесу не стоит рассчитывать, что после прекращения договора SaaS-провайдер автоматически сохранит возможность выгрузить информацию. Условия экспорта и возврата данных необходимо заранее закреплять в договоре.

Универсальной обязанности SaaS-провайдера предоставить клиенту возможность выгрузить данные после расторжения договора российское законодательство не устанавливает. Об этом «Клерку» рассказала директор по правовым вопросам СберМобайл Елена Степаненко. Отдельные требования могут действовать в отношении персональных данных.

На практике возможность экспорта информации предлагают многие SaaS-сервисы, однако эксперт советует бизнесу не полагаться только на сложившуюся практику. Право на выгрузку, сроки и порядок ее проведения лучше прямо закрепить в договоре.

Если договор предусматривает экспорт, возврат или определенный период хранения информации после прекращения подписки, провайдер должен выполнить соответствующие договорные обязательства.

«Право пользоваться программой и право получить данные, внесенные в систему, — разные вопросы. Договор может прекратить лицензионный или сервисный доступ, но при этом сохранять отдельную обязанность провайдера вернуть, экспортировать или удалить данные по установленной процедуре», — пояснила Елена Степаненко.

Если же порядок возврата информации не определен, после прекращения договора у бизнеса могут возникнуть сложности с ее получением и переносом в другой сервис. Поэтому условия работы с данными стоит согласовать еще до начала использования SaaS-продукта.