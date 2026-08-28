Продавец сам развозит заказы покупателям: эксперт объяснила, когда ЭТрН не нужна

Основной момент – есть ли в сделке отдельный договор перевозки.

Компания иногда развозит заказы самостоятельно – не каждый день, разово.

Нужно ли связываться с системой ЭТН, если в отгрузочных документах доставка не выделена отдельной строкой – разъяснила эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

В такой ситуации — когда привозят заказ самостоятельно, а в отгрузочных документах доставка не выделена отдельной строкой — связываться с системой ЭТрН (электронной транспортной накладной) не нужно.

Ключевой момент — не то, как часто компания доставляет, а то, есть ли в сделке отдельный договор перевозки.

Ирина Лапшина «Если доставка — это просто способ исполнить обязанность продавца передать товар покупателю (вы везете свой же товар), и стоимость перевозки заложена в цену товара, то отдельного договора перевозки нет. В таком случае ЭТрН не требуется. Для учета работы транспорта и подтверждения расходов (например, на ГСМ) достаточно путевого листа (в том числе электронного — ЭПЛ).»

Если же в договоре прямо выделена отдельная услуга по доставке, и ее оказывают за отдельную плату — тогда возникает договор перевозки, и ЭТрН становится обязательной.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.