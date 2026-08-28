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Кредитование
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Лимиты образовательных кредитов предложили повышать автоматически

Лимит кредита с господдержкой хотят пересчитывать при увеличении стоимости обучения. Дополнительную сумму банк перечислит только с согласия студента.

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Доступный лимит образовательного кредита могут начать автоматически увеличивать вслед за стоимостью обучения. Такое предложение депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Сейчас при повышении платы студент должен получить дополнительное соглашение к договору с вузом, обратиться в банк и изменить кредитный договор. До этого первоначально одобренной суммы может не хватить для очередного платежа.

«Прошу вас <…> рассмотреть возможность проработки совместно с Минфином России, Минцифры России, банками — участниками программы и образовательными организациями механизма автоматического перерасчета доступного лимита», — сказано в письме.

Сведения о новой стоимости обучения предлагается передавать в электронном виде. Мера должна сократить число обращений студентов в банки и снизить риск задолженности перед вузом из-за несвоевременного изменения кредитного лимита.

Автор

Антон Поленов
Управление финансами

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