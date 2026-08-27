⚡️ Итоги дня: вырос спрос на дизельные авто, школьников атакуют мошенники, «Аэрофлот» будет принимать цифровые рубли, самый дорогой тур в Пекин за 23 млн рублей
Подготовили обзор главных событий дня — 27 августа 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе 2026 года увеличился на 33% по сравнению с июнем.
Цены на частные дома в России в августе 2026 года увеличились на 7% год к году, в среднем до 14,3 млн рублей.
Продажи черешни в России с начала лета 2026 года выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Россия за январь-июль экспортировала рекордный объем кормов для собак и кошек, превысив предыдущий максимум в более чем 113 млн долларов.
Российский экспорт рыбной продукции в Китай по итогам января - июля 2026 года вырос в 1,5 раза и достиг $2,64 млрд. Таким образом, Россия сохранила за собой роль крупнейшего поставщика этой продукции в Китай.
За июль Россия закупила виски у Грузии на $315,8 тыс. Относительно июня сумма увеличилась в восемь раз.
Максимальная стоимость аренды жилья в Москве составляет 3,5 млн руб. в месяц. За эту сумму предлагают снять двухуровневую квартиру в центральном районе города — Хамовники.
Большинство российских родителей готовы потратить на цветы 1 сентября от одной до трех тысяч рублей.
Мошенники рассылают фальшивые сообщения родителям и школьникам о необходимости срочно оплатить питание, учебные материалы или кружки.
Апробация обязательного нового устного экзамена по истории для учащихся 9-х классов пройдет в новом учебном году 2026-2027.
Мошенники в преддверии нового учебного года создали поддельную образовательную платформу и призывают учителей регистрироваться на ней, чтобы якобы вносить данные об успеваемости учеников, при переходе по ссылке педагоги вводят личные данные, которые в итоге передаются злоумышленникам.
Для российской молодежи в возрасте от 14 до 35 лет существует три ключевых жизненных приоритета на ближайшие один-два года: достижение материального благополучия, забота о здоровье и построение карьеры. Об этом сказано в исследовании ВЦИОМ.
Самый дешевый тур за последние 15 лет был продан в России за 3,8 тыс. рублей, дорогой — за 4,4 млн рублей.
Стоимость самого дорогого тура из России с начала года составила 23 млн рублей — семейная пара отправилась на 2,5 недели в Пекин.
«Аэрофлот» запустит оплату цифровыми рублями с 1 сентября 2026.
Россия и Индия обсуждают отмену визовых сборов для туристов.
Посвященные ЧМ-2026 наборы помогли Lego увеличить прибыль на 32%.
Спинной мозг, кости и нервы станут доступны для пересадки с 1 сентября 2026 года.
Несколько правил проведения рентгенологических исследований поменяется в России с 1 сентября, в том числе в частных клиниках станет возможным проведение МРТ без направления врача.
Фельдшерские здравпункты появятся в аэропортах России с 1 сентября 2026, там буду оказывать первичную и скорую, в том числе специализированную помощь.
Панда Катюша из Московского зоопарка получает около 30 кг бамбука в день.
В Австралии запретили включать ИИ-треки в музыкальные чарты.
Ученые новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали систему для оценки риска нарушения осанки и зрения по рабочей позе при помощи искусственного интеллекта.
«Сбер» и 2ГИС совместно разработали новый инструмент отслеживания участков дороги, на которых водители когда-то нарушили ПДД.
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