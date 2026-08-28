РСПП предложил снизить налоги для компаний, защищающих объекты от БПЛА

Правительство рассматривает предложения по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который тратит деньги на защиту и восстановление критической инфраструктуры после атак беспилотников.

РСПП направил в правительство перечень таких мер еще до публикации указа президента от 24 августа 2026 года № 604, рассказал президент Союза Александр Шохин. Документ разрешает вводить временное управление имуществом компаний, если они не принимают или несвоевременно принимают меры по защите объектов от БПЛА.

В числе предложений — мораторий на отдельные штрафы за негативное воздействие на окружающую среду после атак, особенно для предприятий в городах-участниках проекта «Чистый воздух». РСПП также предлагает разрешить относить к внереализационным расходам средства противодействия БПЛА, переданные Минобороны, Росгвардии и другим ведомствам. Об этом пишут «Ведомости».

По словам Шохина, это позволит уравнять компании, которые уже вложились в защиту объектов, с теми, кто только начинает такие расходы. В Союзе также считают необходимым создать механизм софинансирования, в том числе через преференцию по налогу на прибыль в размере соответствующей части затрат.

Правительство сообщило, что рассматривает предложения РСПП. Для анализа защищенности объектов и обеспечения бесперебойной работы отдельных отраслей экономики в кабмине создана специальная подкомиссия.