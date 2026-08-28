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Цифровой рубль
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Бизнесу объяснили, как активировать счет цифрового рубля и начать операции — пошаговая инструкция

Для открытия счета цифрового рубля компаниям требуется корректно заполненный профиль, вход в веб‑приложение и установка КриптоПро CSP и браузера с поддержкой ГОСТ TLS. После выпуска сертификатов система сообщает, что цифровыми рублями уже можно пользоваться.

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Перед началом процесса подключения к цифровому рублю компания должна убедиться, что в личном кабинете заполнены данные СНИЛС, адрес организации и телефон, а открывать счет может только сотрудник с ролью «Руководитель», «Бухгалтер» или ЕИО. Об этом «Клерку» рассказали в Альфа-Банке.

Открытие счета доступно через веб‑приложение Альфа‑Бизнес — из дашборда или раздела «Счета», где в списке типов счетов появилась опция «Счет цифрового рубля». После выбора клиенту предлагают прочитать договор и дать согласие на обработку данных, выпуск сертификатов и присоединение к регламенту удостоверяющего центра.

Следующий этап — установка ПО. Инструкция требует установить Яндекс.Браузер или Chromium GOST и криптопровайдер КриптоПро CSP.

«Для работы с КриптоПро требуется лицензия. Ответственность за установку и использование внешнего ПО за клиентом», — сказано в инструкции банка.

После установки браузера и плагина клиент переходит к выпуску сертификатов.

Для работы с цифровым рублем надо установить два сертификата — ГОСТ TLS и НЭП. Сертификат НЭП привязывается к счету и используется для всех операций. Клиент может перенести действующий сертификат через токен или выпустить новый: «При выпуске нового сертификата старый сертификат перестанет работать».

После генерации ключей и установки сертификатов система сообщает, что счет цифрового рубля открыт и готов к использованию. В интерфейсе появляется отметка «Уже можно пользоваться цифровыми рублями».

Автор

Игорь Вахромов

Шум как повод для иска на миллион. Как суды защищают собственников от соседских претензий.

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