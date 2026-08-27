🍗Кейс контрольной закупки в «Ростиксе»: штраф 30 000 рублей за чек на 100 рублей

Покупатель оплатил заказ через терминал, но бумажный чек получил только с заказом. По закону так делать нельзя, и суд это подтвердил.

Суть. 16 октября 2025 года ИФНС № 5 по Москве провела контрольную закупку в ресторане быстрого питания «Ростикс» на 3-м Крутицком переулке. Заказ на 100 рублей закупщик оплатил безналично через терминал, но бумажный кассовый чек ему выдали только на стойке получения заказа — уже после расчета.

За это ООО «МайРест» оштрафовали на 30 000 рублей по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Организация попыталась оспорить постановление. Она ссылалась на п. 5.3 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ и утверждала, что при безналичной оплате чек можно было не печатать, а передать покупателю электронно — по телефону или e-mail.

Чем все закончилось. Суд отклонил довод ООО «МайРест». Для услуг общепита при непосредственном взаимодействии с клиентом чек нужно сформировать и выдать до момента расчета. Оплата через терминал сама по себе не превращает расчет в дистанционный. Апелляция поддержала этот вывод (постановление 9-го Арбитражного апелляционного суда от 03.06.2026 № 09АП-11775/2026).

Контрольная закупка — лишь один из способов проверить, правильно ли бизнес работает с ККТ. Более того, зачастую налоговой вообще не нужно выезжать на точку продаж: достаточно данных о работе кассы, которые поступают через ОФД.

Среди них:

«молчащие» кассы и низкая активность;

много чеков коррекции;

отсутствие зарегистрированной ККТ при отсутствии законных оснований ее не применять;

выручка исключительно за счет безнала без отражения наличных операций;

значительная доля возвратов.