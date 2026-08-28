Санкции могут привести к формированию в России изолированного рынка «крашеной» криптовалюты

Риски для российских участников крипторынка делают их активы токсичными для международных контрагентов.

Санкции могут привести к созданию в РФ отдельного рынка «крашеной» криптовалюты, токсичной для международных контрагентов и торгующейся с дисконтом к мировым ценам.

Об этом рассказал президент — председатель правления финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков.

Под «крашеной» криптовалютой понимаются активы, которые прошли через адреса или площадки, попавшие под санкции.

«Санкции могут привести к тому, что Россия станет рынком "крашенной" крипты, то есть активов, прошедших через адреса или площадки, попавшие под ограничения, и поэтому токсичных для международных контрагентов. Вот этот фактор действительно может сделать российский рынок крайне экзотичным — с существенным дисконтом к международным бенчмаркам», — считает Кочетков.

По мнению эксперта, в текущих условиях речь идет не только о риске отключения от глобальной ликвидности, но и о формировании изолированной системы ценообразования, живущей по своим правилам.