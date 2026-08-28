Минобороны сможет запрашивать данные о доходах и долгах кандидатов на отдельные воинские должности

Минобороны подготовило проект перечня сведений, которые государственные органы и организации должны будут предоставлять для проверки военнослужащих и поступающих на службу по контракту.

Проект приказа Минобороны опубликован 25 августа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ определяет состав информации, которую смогут получать при проверке лиц для определения их соответствия требованиям к отдельным воинским должностям.

В перечень входят сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, договорах займа, кредиторах, задолженности, нарушении обязательств и банкротстве. Также предусмотрены данные о трудовой и предпринимательской деятельности, регистрации и расторжении брака, загранпаспортах, ДТП и участии в общественных объединениях.

Отдельный блок касается медицинской информации. Могут запрашиваться сведения о психических расстройствах и расстройствах поведения, зависимости от наркотиков, алкоголя и токсических веществ, а также о туберкулезе, ВИЧ и вирусных гепатитах. Предусмотрены и сведения об административных правонарушениях и уголовных делах — в том числе о возбуждении дела, розыске, приговоре и судимости.

Проект предусматривает возможность получать часть информации не только о проверяемом лице, но и о его близких. В перечне упоминаются супруги, дети, родители, родные братья и сестры, а также некоторые родственники со стороны супруга.

Обязанность организаций предоставлять необходимую информацию безвозмездно предусмотрена федеральным законодательством. При этом опубликованный Минобороны документ пока остается проектом приказа, поэтому говорить о вступлении предложенного перечня сведений в силу как о состоявшемся факте нельзя.