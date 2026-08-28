Депутат предложил освободить работающих пенсионеров от уплаты НДФЛ

С помощью налоговой льготы предлагается стимулировать занятость старшего поколения в условиях кадрового дефицита.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко направил в правительство обращение с инициативой отменить НДФЛ для работающих пенсионеров. Мера призвана стимулировать занятость старшего поколения в условиях кадрового дефицита.

Работающие пенсионеры обладают уникальными компетенциями и опытом, которые необходимы экономике, уверен парламентарий.

Сейчас такие сотрудники платят НДФЛ на общих основаниях.

«Считаю, что освобождение таких доходов от налогообложения стало бы справедливой и эффективной мерой поддержки», — заявил Аксененко.

Отмена налога не потребует дополнительных бюджетных расходов, но создаст стимул для продолжения трудовой деятельности и позволит сохранить квалифицированные кадры, уверен он.