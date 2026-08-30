Средний чек на ремонт электромобилей вырос до 4,9 тыс. рублей с начала 2026 года

Расходы на обслуживание электромобилей выросли лишь на 7% и составили 4 945 рублей, что в разы ниже затрат на гибриды и машины с ДВС.

Средний чек на ремонт и обслуживание электрокаров за семь месяцев 2026 года составил 4,9 тыс. рублей, что на 71% ниже расходов на гибридные автомобили. Такие данные приводят «Авто.ру бизнес» и «Fit Service».

Расходы на обслуживание гибридов за семь месяцев года выросли на 9% и достигли в среднем 8 447 рублей. В то же время затраты на электромобили увеличились на 7% год к году, составив 4 945 рублей.

Стоимость обслуживания автомобилей с традиционными двигателями за тот же период выросла на 12%, до 13,2 тыс. рублей. Таким образом, расходы на один визит электромобиля на СТО оказались почти в 2,7 раза ниже, чем у машин с ДВС.

Разницу в стоимости специалисты объясняют конструктивными особенностями: электрокары не требуют замены масла и обслуживания топливной системы. Гибриды же совмещают электрическую установку и ДВС, что вынуждает владельцев поддерживать оба контура. Кроме того, парк электромобилей в России состоит преимущественно из новых машин с небольшим пробегом, тогда как средний возраст автопарка в стране превышает 15 лет.

«Средний чек на ремонт и обслуживание популярных гибридов за семь месяцев 2026 года вырос на 9% и составил 8 447 рублей. У популярных электромобилей он оказался на 71% ниже — 4 945 рублей, увеличившись всего на 7% год к году», — сказано в исследовании.

Ранее эксперты отмечали рост интереса к обслуживанию современных моделей, включая Zeekr 001 и Lixiang L7, что отражается на статистике посещаемости сервисных центров.