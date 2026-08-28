Эксперт рассказала, кому положены выплаты к 1 сентября в 2026 году

Региональные выплаты к началу учебного года положены многодетным, малообеспеченным семьям, участникам СВО и родителям детей-инвалидов.

Единого федерального закона о выплатах на подготовку детей к школе не существует, поэтому порядок, сроки и размер пособий определяют власти субъектов РФ. В некоторых регионах помощь предоставляют в денежной форме, в других — в виде бесплатных учебников или питания.

Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«На региональные выплаты к новому учебному году могут рассчитывать многодетные и малообеспеченные семьи с детьми-школьниками, семьи с детьми-инвалидами школьного возраста. В ряде регионов выплаты также предусмотрены для одиноких родителей и семей участников СВО», — уточнила она.

Размер пособий существенно варьируется: в Москве он составляет 14 827 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 16 965 рублей, в Тюменской области — 18 371 рубль, в Кемеровской области — 12 000 рублей, в Московской области — до 13 020 рублей, а в Санкт-Петербурге — до 11 017 рублей.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты, при этом в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирской области в ряде случаев средства начисляют автоматически.