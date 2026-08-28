СФР назвал сообщения о «черной дыре» в бюджете финансовой спекуляцией

Сергей Чирков опроверг сообщения о «черной дыре» в бюджете СФР, заявив, что выводы СМИ не соответствуют реальной картине и опровергаются анализом бюджетов за последние годы.

Председатель Социального фонда Сергей Чирков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о якобы критическом дефиците бюджета фонда. Ранее со ссылкой на данные Счетной палаты сообщалось, что дефицит СФР достиг 1,239 трлн рублей, а собственные доходы покрывают лишь две трети расходов на пособия.

Чирков подчеркнул, что подобные заявления не отражают реальной картины. По его словам, достаточно изучить бюджеты фонда за несколько лет, чтобы убедиться в отсутствии оснований для разговоров о «черной дыре».

«Тем, кто распускает слухи о "черной дыре" в СФР, советую посмотреть наши бюджеты за несколько лет и попытаться понять природу публичных обязательств государства», — сказал Сергей Чирков.

Глава СФР добавил, что все необходимые данные публикуются в открытом доступе, а механика формирования бюджета фонда прозрачна и понятна специалистам.