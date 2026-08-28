Мишустин: номинальный ВВП вырос на 0,6% в первом полугодии 2026

Российский ВВП в первом полугодии достиг почти 102 трлн рублей, а рост промышленного производства и бюджетных доходов превысил ожидания

Номинальный ВВП России за январь-июнь 2026 года достиг почти 102 трлн рублей, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что положительная динамика фиксируется и в промышленном производстве, которое продолжает расти на фоне высоких темпов предыдущих лет. Это, по его словам, способствует увеличению доходов бюджета: они превысили 18,6 трлн рублей и оказались значительно выше ранее прогнозируемого уровня.

«Вопреки существующим вызовам российская экономика продолжает развиваться. В целом за январь-июнь динамика валового внутреннего продукта осталась положительной – 0,6%, в номинальном выражении он приблизился к 102 трлн рублей», — сказал Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что доля ненефтегазовых доходов превышает 80%, что свидетельствует о продолжающейся диверсификации экономики и росте секторов с высокой добавленной стоимостью.