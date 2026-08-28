Аналитики назвали самые популярные рекламные площадки в соцсетях

Почти половина рекламодателей планирует увеличить бюджеты на продвижение в соцсетях и мессенджерах в 2027 году.

Около 42% компаний намерены нарастить инвестиции в инфлюенс-маркетинг, а 44% планируют расширить свое присутствие на новых контент-площадках.

Такие данные приводит Аналитический центр Российской индустрии рекламы (АЦ РИР).

Сейчас 75% компаний уже продвигают свои товары и услуги сразу на нескольких площадках, а 49% опрошенных планируют увеличить число блогеров и каналов для сотрудничества.

Telegram остается лидером по популярности: его используют 79% рекламодателей, направляя туда в среднем 42% своего бюджета на инфлюенс-маркетинг. На «ВКонтакте» приходится 19% вложений, на YouTube — 9%.

При этом 46% компаний намерены увеличить долю рекламных затрат в мессенджере «Макс» в 2027 году.

Основными барьерами для масштабирования бизнеса остаются недоверие к качеству аудитории блогов (63%), ручные коммуникации (61%) и сложности с поиском авторов (59%). При этом 71% рекламодателей отмечают, что все большую роль начинают играть узкоспециализированные каналы.