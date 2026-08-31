ФНС разъяснила, дадут ли льготу по земельному налогу, если участок используется в бизнесе

Льгота для земельных участков, используемым в предпринимательской деятельности, не предусмотрена.

Налоговая служба в рубрике ответов на популярные вопросы разъяснила, какой документ подавать на льготу по налогу на имущество, если земельный участок используется в предпринимательской деятельности.

«Льгота по земельному налогу по земельным участкам, используемым физическими лицами в предпринимательской деятельности, не предусмотрена НК», — пояснила ФНС.

Но нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (ФТ «Сириус», Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы.

Узнать о таких льготах можно в справочнике на сайте налоговой.