С 1 сентября в ЕФС-1 нужно будет указывать условие о взносах по договорам ГПХ

Работодателям придется сообщать СФР, предусмотрена ли договором ГПХ уплата взносов на травматизм. Отдельную форму для этого вводить не будут — сведения нужно отражать в подразделе 1.1 ЕФС-1.

С 1 сентября 2026 года страхователи должны сообщать Социальному фонду, есть ли в договоре ГПХ с физлицом условие об уплате страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Изменения внесены в ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ законом от 20 февраля 2026 года № 29-ФЗ.

При этом новые правила не означают, что взносы на травматизм придется начислять по всем договорам ГПХ, рассказала «Клерку» руководитель налоговой практики ГК «Партнерство Маминой», юрист Марина Рыжкова. Обязанность платить такие взносы возникает, если соответствующее условие прямо прописано в договоре на выполнение работ, оказание услуг или авторского заказа.

Сведения нужно передавать в подразделе 1.1 ЕФС-1 не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора. Для этого используются коды, которые уже есть в форме: ДГПХ и ДАВТ — если обязанности платить взносы на травматизм нет, ДГПХФЛНС и ДАВТФЛНС — если она предусмотрена.

«Бизнесу необходимо проверить, соответствует ли код в ЕФС-1 условиям договора и фактическому начислению взносов, а также правильно ли эта информация переносится из кадровой или бухгалтерской системы в отчетность», — пояснила Рыжкова.

Повторно подавать сведения по всем договорам, которые уже действуют на 1 сентября, не потребуется. Однако при прекращении такого договора после этой даты в ЕФС-1 нужно будет поставить код, который соответствует его условиям.

За несвоевременную подачу, неполные или недостоверные сведения предусмотрен штраф 500 рублей за каждого застрахованного. За нарушение обязательного электронного формата — 1 тыс. рублей.

Эксперт также рекомендует проверить сами договоры ГПХ на признаки трудовых отношений. Среди них — постоянная трудовая функция, обязательный график, подчинение внутреннему распорядку, регулярная фиксированная оплата и отсутствие конкретного результата работы. Если ГПХ фактически регулирует трудовые отношения, организации грозит штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а также последствия переквалификации договора в трудовой.