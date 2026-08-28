Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: "Бухгалтер IT компании IT-льготы под прицелом ФНС"
Обзоры для бухгалтера
Читать 1 мин

Акция до конца августа. Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽

Возвращаемся из отпуска — и сразу в рабочий ритм: впереди подготовка отчетности за III квартал и важные изменения в законодательстве с осени. Клерк.Система помогает начинать рабочий день без паники.

30 просмотров3 открытия

До конца августа подключить Клерк.Систему можно за 499 рублей в месяц вместо 2 490 рублей.

В подписку входят *:

  • Записи вебинаров — свежий эфир каждый день 

  • Конспекты вебинаров с видео — два раза в неделю

  • Разборы законов и мини-курсы с видео-шпаргалкой — ежедневно 

  • Чат с Клерк.ИИ без VPN

  • Вопросы ИИ-консультанту 

  • Доступ к 50 000+ решенных вопросов в базе экспертных консультаций

  • Доступ к СПС 

  • Проверка контрагентов

  • Интерактивные инструменты бухгалтера

Также можно подключить Клерк.Систему сразу на 6 месяцев — за 2 690 рублей вместо 6 400 рублей. Или на 12 месяцев — за 4 790 рублей вместо 11 400 рублей.

Забрать скидку

Спеццена действует до 31 августа 2026 года.

 * В рамках августовской акции консультации с экспертами не входят в тариф. Доступен ИИ-консультант.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка