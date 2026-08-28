Акция до конца августа. Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽

Возвращаемся из отпуска — и сразу в рабочий ритм: впереди подготовка отчетности за III квартал и важные изменения в законодательстве с осени. Клерк.Система помогает начинать рабочий день без паники.

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Вопросы ИИ-консультанту

Доступ к 50 000+ решенных вопросов в базе экспертных консультаций

Доступ к СПС

Проверка контрагентов

Интерактивные инструменты бухгалтера

Также можно подключить Клерк.Систему сразу на 6 месяцев — за 2 690 рублей вместо 6 400 рублей. Или на 12 месяцев — за 4 790 рублей вместо 11 400 рублей.

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Спеццена действует до 31 августа 2026 года.

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