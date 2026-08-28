Акция до конца августа. Клерк.Система за 499 ₽/месяц вместо 2 490 ₽
Возвращаемся из отпуска — и сразу в рабочий ритм: впереди подготовка отчетности за III квартал и важные изменения в законодательстве с осени. Клерк.Система помогает начинать рабочий день без паники.
До конца августа подключить Клерк.Систему можно за 499 рублей в месяц вместо 2 490 рублей.
В подписку входят *:
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Разборы законов и мини-курсы с видео-шпаргалкой — ежедневно
Чат с Клерк.ИИ без VPN
Вопросы ИИ-консультанту
Доступ к 50 000+ решенных вопросов в базе экспертных консультаций
Доступ к СПС
Проверка контрагентов
Интерактивные инструменты бухгалтера
Также можно подключить Клерк.Систему сразу на 6 месяцев — за 2 690 рублей вместо 6 400 рублей. Или на 12 месяцев — за 4 790 рублей вместо 11 400 рублей.
Спеццена действует до 31 августа 2026 года.
* В рамках августовской акции консультации с экспертами не входят в тариф. Доступен ИИ-консультант.
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