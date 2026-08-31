Налоговики ответили, можно ли получить налоговый вычет по двум земельным участкам

Получить вычет по земельному налогу можно к одному земельному участку по выбору.

Налоговики ответили, можно ли получить налоговый вычет 600 кв. м. по двум земельным участкам.

«Если у вас в собственности два (или больше) объектов, вы не можете распределить эти 600 кв. м между ними», — пояснили представители ФНС.

Нужно подать в налоговую уведомление и там указать, к какому именно участку применить вычет. Если этого не сделать, налоговики сами применят вычет к тому участку, где сумма налога получается больше.