ФНС: транспортная льгота привязана к собственнику машины, а не к водителю

Льготу по транспортному налогу не отменят, если автомобиль оформлен на пенсионера, а пользуется им супруга.

Налоговики уточнили порядок примнения льгот по транспортному налогу.

ФНС ответила, можно ли получить льготу по транспортному налогу, если автомобиль оформлен на супруга-пенсионера, а пользуется им супруга.

«Льгота привязана к собственнику транспортного средства, а не к тому, кто им пользуется», — пояснили налоговики.

Если автомобиль зарегистрирован на супруга, имеющего право на льготу, то и льгота применяется к нему. А если собственник — супруга, и права на льготы у нее нет, то налог будет начислен в полном размере.