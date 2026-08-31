ФНС: транспортная льгота привязана к собственнику машины, а не к водителю
Льготу по транспортному налогу не отменят, если автомобиль оформлен на пенсионера, а пользуется им супруга.
Налоговики уточнили порядок примнения льгот по транспортному налогу.
ФНС ответила, можно ли получить льготу по транспортному налогу, если автомобиль оформлен на супруга-пенсионера, а пользуется им супруга.
«Льгота привязана к собственнику транспортного средства, а не к тому, кто им пользуется», — пояснили налоговики.
Если автомобиль зарегистрирован на супруга, имеющего право на льготу, то и льгота применяется к нему. А если собственник — супруга, и права на льготы у нее нет, то налог будет начислен в полном размере.
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