Автовладельцы экономят поездки, но активнее диагностируют двигатель и топливную систему

Автовладельцы стали экономить поездки и переносить профилактику, однако внимательнее реагируют на нестабильную работу мотора: диагностика и проверки выросли на 26%, а услуги по бензиновому впрыску — на 34%.

По итогам января-июля 2026 года число машинозаездов снизилось на 5% год к году, а в июне и июле падение ускорилось до 10%. Водители стали реже пользоваться личными автомобилями, пересматривать маршруты и откладывать необязательные визиты на СТО из‑за роста стоимости топлива и снижения его доступности в ряде регионов. Об этом сказано в исследовании сети автосервисов FIT SERVICE, результаты есть в распоряжении «Клерка».

При этом спрос на диагностику вырос. В июне-июле объем услуг, связанных с двигателем и топливной системой, увеличился на 22% год к году — выполнено более 120 тыс. работ. Наиболее заметно выросли проверки и диагностические операции (+26%), услуги по системе впрыска бензинового двигателя (+34%), работы по коленчатому валу и поршневой группе (+24%), головке блока цилиндров (+20%), распределительному валу (+19%) и системе зажигания (+19%).

«Риски возникают при систематическом использовании такого топлива и сильнее проявляются на современных автомобилях с непосредственным впрыском, турбонаддувом и сложными системами очистки выхлопа. Повышенное содержание серы может ускорять старение моторного масла, способствовать образованию отложений в топливной аппаратуре и увеличивать нагрузку на катализатор и кислородные датчики», — сказал технические директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов.

Отдельные направления, напротив, показали спад: услуги по дизельной системе впрыска снизились на 9%, по системе подачи топлива — на 6%, по турбокомпрессорам — также на 9%. В FIT SERVICE считают, что рост спроса связан не с массовыми поломками, а с повышенной настороженностью водителей, диагностикой накопленных проблем и старением автопарка.

Тревожность заметна и по обращениям в контакт‑центр. В июле в ряде городов‑миллионников количество запросов выросло: в Перми — на 65%, Краснодаре — на 60%, Новосибирске — на 55%, Волгограде — на 47%, Ростове‑на‑Дону — на 45%. В конце месяца компания запустила бесплатную «Линию заботы» по вопросам эксплуатации автомобиля в условиях нестабильного топлива, на которую за первую неделю поступило более 50 звонков.

Эксперты FIT SERVICE рекомендуют водителям внимательно следить за работой двигателя, выбирать проверенные АЗС, сохранять чеки после заправки и при необходимости сокращать интервал замены масла и фильтров. Поводом для внеплановой диагностики могут стать падение тяги, вибрации, нестабильные обороты, рост расхода топлива или затрудненный запуск.