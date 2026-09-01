Как ИИ‑Аудитор в 1С поможет автоматизировать контроль и избежать штрафов

Эксперт компании Aston объяснит, как ИИ‑Аудитор дает измеримый результат в реальном контуре 1С и какие задачи бизнеса он способен закрыть уже сейчас.

3 сентября в 16:00 мск состоится онлайн‑вебинар «ИИ‑Аудитор в 1С: как защитить бизнес от штрафов и ошибок». Участникам покажут, как нейросети анализируют данные, программный код, конфигурации и бизнес‑процессы 1С, формируют детальные отчеты об ошибках с доказательной базой и помогают находить решения проблем.

В программе:

что такое ИИ-Аудитор в 1С, как он устроен и зачем он нужен;

как ИИ-Аудитор в 1С анализирует данные, программный код, конфигурации и бизнес-процессы 1С;

как формируется детальный отчет об ошибках и нарушениях, основанный на доказательной базе: ссылки на требования законодательства, объекты 1С, подтверждающие данные и оценка рисков;

какие реальные задачи бизнеса способен решать ИИ-Аудитор в 1С: разбор практических сценариев использования;

в чем принципиальное отличие ИИ-инструмента от стандартных LLM-моделей (вроде базового Гигачата), типовых отчетов 1С и BI-систем;

как обеспечить безопасность работы ИИ с чувствительными корпоративными данными: сценарии On-Premise, строгий режим Read-Only, разграничение прав доступа и полный аудит действий нейросети.

Спикер вебинара — Аскар Ахунзянов, куратор проектов по цифровизации предприятий на платформе 1С. Более 16 лет работает с корпоративными решениями 1С и проектами цифровизации. Он расскажет, где ИИ дает измеримый результат в реальном контуре 1С и как бизнесу использовать инструмент для автоматизации контроля и снижения рисков.

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